حبس سائق سيارة خاصة تحرش بفتاة سودانية في الجيزة

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس سائق يعمل لدى إحدى شركات النقل الذكي بتهمة التحرش بفتاة سودانية خلال استقلالها لسيارته في محافظة الجيزة.

بدأت النيابة العامة في الجيزة تحقيقاتها في الواقعة، حيث اتهمت الفتاة السائق بالتحرش بها أثناء استقلالها لسيارته.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة شعرت بالريبة عندما غير السائق مسار طريقه، مما جعلها تشك في محاولة اختطافها. وحاولت الهروب بالقفز من السيارة، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الواقعة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط فتاة من سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي في الجيزة، تبين من الفحص أنه بتاريخ 26 الجاري، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من فتاة تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، تفيد بأنه أثناء استقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وقع الحادث.

حاول قائد السیارة التحرش بھا فقامت بإلقاء نفسھا مما أدى لحدوث إصابتھا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وفر قائد السیارة ھاربا .

عقب تقنین الإجراءات أمكن تحدید وضبط مرتكب الواقعة ( سائق – مقیم بدائرة قسم شرطة الطالبية) “مصاب إثر تعدیھا علیھ عقب محاولتھ التحرش بھا”وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.

بوابة الفجر