تقييد أكثر من١٢ ألف دعوى قضائية ضد المليشيا المتمردة

اعلنت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة، تقييد عدد ١٢ الف و٤٠٠ دعوى ضد المليشيا المتمردة.

واوضح رئيس اللجنة مولانا ياسر بخاري في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والاعلام، اليوم ان الدعاوى شملت قادة وأفراد من المليشيا المتمردة متهمين بانتهاكات شملت جرائم قتل وتهجير ونهب الممتلكات والاغتصاب.

كما شملت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية حدثت في دارفور وولايتي الجزيرة و الخرطوم.

واشار الى ان الانتهاكات شملت تجنيد اكثر من ٦ آلاف طفل وقامت المليشيا بالافراج عن أكثر من ١٩ الف سجين. وقال إن اللجنة قامت بقيد الدعاوى واستجواب المتضررين والشهود واصدرت اوامر قبض تم تنفيذ بعضها. كما تم إعلان المتهمين الآخرين كمتهمين هاربين وفقا لقانون الاجراءات الجنائية.

وقال إن اللجنة قدمت عددا من الدعاوى أمام المحاكم شملت متهمين ومتعاونين مع المليشيا وصدرت احكام قضائية في نحو ٨٠ دعوى جنائية بعضها بالادانة والبعض الآخر بالبراءة.

وقال إن اللجنة قدمت خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة ٥٦ لمجلس حقوق الانسان بجنيف، تقرير تفصيلي عن كافة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا منذ ١٥ ابريل تناول اوامر القبض والحجز والنشر التي اتخذتها اللجنة،مؤكدا أنه تم نشر تقرير اللجنة في موقع مجلس حقوق الإنسان وتسليم نسخة منه لرئيس المجلس.

وأكد مولانا بخاري إلتزام اللجنة بمبدأ المحاكمة العادلة، وقدرة القضاء السوداني على تطبيق العدالة وللمتهم الحق في الدفاع والاستئناف في كل التدابير القضائية. واشار الى ان اللجنة طالبت بالدعم الفني فى كل التحقيقات والاستشارات بإنشاء صندوق دولي لتعويض المتضررين.