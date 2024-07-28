جرائم وحوادث
بخاري يعلن الدعوى القضائية في الهجوم على مطار مروي وصلت مرحلة النطق بالحكم
اعلن رئيس اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة مولانا ياسر بخاري أن الدعوى القضائية في البلاغ الخاص بالاعتداء والهجوم على مطار مروي وصلت مرحلة النطق بالحكم.
وقال في المنبر الإعلامي لوزارة الثقافة والإعلام الأحد، إن اللجنة فتحت بلاغات في استهداف مقار سلطة الطيران المدني، وعدد من المطارات بالولايات وابراج مراقبة مطار الخرطوم ومطارات أخرى.
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