تنقل مقاراتها للرياض بالربع الأول .. 120 شركة أجنبية

في الربع الأول من عام 2024، نقلت 120 شركة أجنبية مقراتها إلى الرياض. ووفقًا لتقرير جديد لشركة «سافيلز» الشرق الأوسط، أدت هذه الزيادة في عدد الشركات إلى ندرة في المساحات المكتبية الرئيسة، حيث ارتفعت معدلات الإشغال من الدرجة الأولى إلى 98٪ في الرياض. وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة تمثل ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 447٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي نهاية عام 2023، أصدرت المملكة تراخيص لأكثر من 200 شركة عالمية لإنشاء مقرات إقليمية في الرياض، وذلك عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لتسهيل وتسريع الإجراءات، مما جعل الرياض وجهة رئيسية للمقرات الإقليمية للشركات العالمية. وذكر التقرير السنوي لرؤية المملكة لعام 2023 أن إصدار التراخيص يمثل الخطوة الأولى لاستضافة 500 شركة عالمية.

يعود انتقال الشركات الدولية إلى الرياض إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي والمبادرات الحكومية الاستراتيجية. وقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الرياض بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الأول، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي. كما نما قطاع المكاتب في الرياض بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات الأولية ويسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 5% لهذا العام.

وقد أدى هذا التدفق من الشركات الأجنبية إلى ندرة في المساحات المكتبية الرئيسة، مما رفع معدلات الإشغال إلى 98%. ونتيجة لذلك، شهدت إيجارات المكاتب زيادات مطردة، حيث ارتفعت بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني و13% على أساس سنوي، وفقًا لموقع «أربيان بينزنس».

وفي فبراير 2021، أعلنت السعودية عن إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة، بدءًا من عام 2024، في إطار سعيها لتوفير الوظائف وتقليل التسرب الاقتصادي، وضمان تنفيذ المنتجات والخدمات محليًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

200 شركة حتى نهاية 2023

120 شركة خلال الربع الأول

المملكة تستهدف 500 شركة أجنبية

دعم المحتوى المحلي والتوظيف

ارتفاع معدل الإشغال إلى 98 %

جريدة الرياض