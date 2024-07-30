«سرطان البروستاتا».. الثاني بعد الرئة انتشارًا بالعالم

أكد الدكتور أنطون أوديغنال، اختصاصي أورام الجهاز البولي، أن سرطان البروستاتا يعد من الأورام الأكثر شيوعًا بين الرجال المسنين على مستوى العالم.

وأشار أوديغنال إلى أن سرطان البروستاتا، رغم انتشاره الواسع، يُعتبر قابلًا للعلاج بدرجة كبيرة حتى في مراحله المتقدمة، ويتميز بأفضل معدلات بقاء مقارنة ببقية أنواع السرطانات التي تصيب الرجال، حسب ما أفادت به “Gazeta.Ru”.

وأضاف أن سرطان البروستاتا يتسم بتطوره البطيء وسلوك أقل عدوانية للورم. في بعض الحالات، قد ينمو الورم ببطء على مدى عدة سنوات دون أن يسبب أعراضًا ملحوظة، وغالبًا ما لا يدرك الرجل وجوده إلا في مراحل متأخرة عندما يصبح حجم الورم كبيرًا بما يكفي ليضغط على القناة البولية.

جريدة الرياض