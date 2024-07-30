«سيدة أعمال» تتهم إسلام البحيري بالنصب عليها .. 300 ألف درهم إماراتي

قدمت سيدة أعمال تحمل جنسية إحدى الدول العربية، يوم الإثنين، بلاغًا في قسم شرطة أول أكتوبر ضد الباحث في الشؤون الإسلامية إسلام البحيري، متهمةً إياه بالنصب عليها بمبلغ مالي قدره 300 ألف درهم إماراتي. وأوضحت أنها سلمته هذا المبلغ بزعم استثماره في البورصة.

وأفادت التحريات التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، بأن مقدمة البلاغ هي سيدة أعمال لديها استثمارات متعددة في إحدى الدول العربية. وذكرت أن “البحيري” أقنعها بقدرته على استثمار أموالها، فحولت له المبلغ منذ عامين، لكنه لم يرده إليها حتى الآن. وأشارت الشاكية إلى أنها حولت المبلغ من حسابها في أحد البنوك إلى حساب البحيري ليستثمره لها في البورصة المصرية.

وبالعرض على اللواء سامح الحميلى، مدير أمن الجيزة، وجه بتكثيف التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصري اليوم