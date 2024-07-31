جرائم وحوادث
ضبط 300 جوال عدس تالفة بسوق الأبيض
ضبط فريق من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ومباحث التموين وحماية المستهلك، بشمال كردفان خلال تفتيش أحد المواقع بسوق الأبيض الكبير عدد (300) جوال عدس مقشور زنة 20 كيلو جرام تالف وغير مطابق للمواصفة السودانية القياسية وسبب التلف (بلل بصابون غسيل سائل).
الأستاذة آمال يوسف عبدالله مدير فرع المواصفات بولاية شمال كردفان دعت التجار وأصحاب مكاتب الترحيلات تجنب ترحيل المواد الغذائية مع السلع الأخرى خاصة المنظفات، الأسمنت والمواد البترولية وحثت المستهلكين على التأكد من جودة السلع المعروضة خارج المحال التجارية.
مؤكدة على استمرار الجهود المكثفة مع الجهات ذات الصلة لتطبيق المواصفات حماية للمستهلك والإقتصاد الوطنى. وتشير سونا أن العملية تمت بعد بلاغ من أحد المستهلكين بوجود مواد غذائية تالفة يعاد تعبئتها داخل موقع بسوق الأبيض الكبير.
سونا
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