السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إلى خدمة عملاء Bank of Khartoum – بنك الخرطوم

Bank of Khartoum – بنك الخرطوم

نود أن نلفت انتباهكم إلى مشكلة كبيرة نعاني منها ونطلب منكم رفعها إلى مدير البنك.

يُعتبر بنك الخرطوم من البنوك الرائدة التي يعتمد عليها معظم السودانيين في معاملاتهم المصرفية…

ومع ذلك، فقد ظهرت مشكلة ملحوظة تتعلق بسحب الأموال من حسابات العملاء دون علمهم، وهذا يُشكل خطراً كبيراً ويساعد المجرمين على زيادة أفعالهم الإجرامية.

المشكلة تتمثل في أن العميل قد يقوم بإجراء معاملة أو تحويل مبلغ مالي، ثم بعد بضعة أيام يتفاجأ بوجود بلاغ في النيابة ضدّه بتهمة تحويل خاطئ…

وبدون الرجوع إلى الطرف الآخر، تصدر النيابة أمراً لبنك الخرطوم بسحب المبلغ وإعادته للشخص الذي قدم البلاغ. هذه الوضعية تثير قلقاً كبيراً بين العملاء وتجعلهم يترددون في استخدام تطبيق بنكك مع أطراف غير معروفة خوفاً من المشاكل المحتملة.

لذا، نأمل من بنك الخرطوم أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من إبلاغ الطرف الآخر قبل القيام بسحب المبالغ من حسابات العملاء بناءً على أوامر النيابة.

شكراً لتفهمكم وتعاونكم.

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