البرهان ينجو من محاولة اغتيال بهجوم مسيرة شرقي السودان

نجا رئيس مجلس السيادة السوداني – القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من هجوم طائرة مسيرة استهدف قاعدة بشرق السودان أثناء زيارة معهد المشاة بولاية البحر الأحمر.

وأفادت مصادر العربية إن البرهان نجا من محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة استهدفته صباح اليوم الأربعاء شرقي السودان.

وأضافت المصادر أن مسيرة انتحارية استهدفت البرهان أثناء مشاركته في مهرجان تخريج طلاب الكلية الحربية بمعهد “جِبيتْ” العسكري بولاية البحر الأحمر.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني بخير وتم إجلاؤه إلى مدينة بورتسودان.

قناة العربية