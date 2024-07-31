ضبط المتهم بمضايقة سيدة داخل ميكروباص في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن مشادة كلامية بين سيدة وأحد الأشخاص، نتيجة مضايقته لها أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص في القاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الجاري، تلقت قسم شرطة التجمع الخامس بلاغًا من السيدة الشاكية، تفيد بأنه أثناء استقلالها سيارة ميكروباص تابعة لإحدى شركات النقل الذكي، قام الشخص المذكور بمضايقتها. فقامت بمعاتبته وطلبت من ركاب السيارة مساعدتها في الإبلاغ عن الواقعة.

وبمواجهة المشكو في حقه، مقيم بمحافظة الجيزة، أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الوطن نيوز