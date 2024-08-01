عرض وثيقة لإعمار القطاع الزراعي السوداني

تنظم المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع السفارة السودانية في مصر جلسة عمل حول وثيقة إعمار القطاع الزراعي في السودان يوم السبت المقبل في نادي الزراعيين بالدقي. يتضمن البرنامج كلمة افتتاحية من البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وكلمة من سفير السودان في جمهورية مصر العربية، الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي. كما سيتم عرض وثيقة الإعمار التي تتضمن خططًا تنفيذية ومبادرات مقترحة لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي السوداني.

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