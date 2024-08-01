مستشفى مكة للعيون عطبرة يفتتح الأقسام التخصصية

أعلنت مؤسسة البصر العالمية (مستشفى مكة لطب وجراحة العيون – عطبرة) عن افتتاح الأقسام التخصصية في طب وجراحة العيون، والتي تشمل قسم محجر العين، وقسم الحول، وقسم القرنية، على أن يبدأ العمل بها في الأسبوع المقبل بإذن الله. وأفاد العاص أحمد كامل، المدير الإقليمي لمؤسسة البصر العالمية، في تصريحات صحفية اليوم، أن الولاية ستشهد افتتاح باقي الأقسام التخصصية الدقيقة الأخرى قريباً، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وأوضح أن هذه التخصصات الدقيقة ستكون تحت إشراف مستشارين في مجال طب وجراحة العيون، وهم: د. الفاضل محمد عثمان لقسم محجر العين، د. عصام الدين آدم الناجي لقسم الحول، ود. أريج التيجاني لقسم القرنية.

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