الأجهزة الأمنية تكشف التفاصيل الكاملة لاصطدام قطار بسيارة نقل بطريق الإسكندرية الزراعي

كشفت الأجهزة الأمنية أنه في مساء يوم 31/7/2024، أثناء سير سيارة نقل “مقطورة” على طريق الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية الموازية لخط السكة الحديدية، اختلت عجلة القيادة بيد سائقها، مما أدى إلى اصطدامه بالحاجز الخرساني للطريق.

أدى الحادث إلى انفجار الإطار الأمامي للسيارة وفقدان السائق التحكم فيها، واستقرت السيارة على شريط السكة الحديد. في هذه الأثناء، تصادف مرور قطار قادم من مطروح باتجاه القاهرة، واصطدم بالسيارة.

أسفر الحادث عن وفاة شخص كان يحاول إنقاذ ركاب السيارة، وإصابة 6 آخرين من ركاب القطار، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقد أكد شهود العيان وتباع السيارة النقل مضمون ما سبق، وتم ضبط قائد السيارة النقل وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة الأهرام