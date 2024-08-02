ضبط مواطن في الشرقية لترويجه «الشبو» – صورة

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين في المنطقة الشرقية القبض على مواطن بتهمة ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو). وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى الجهات المختصة.

وتدعو الجهات الأمنية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي نشاطات تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات من خلال الاتصال بالأرقام التالية: (911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. جميع البلاغات ستُعالج بسرية تامة.

جريدة الرياض