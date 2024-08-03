الإدارة العامة للمرور تنوه مستخدمى الطريق بانقطاع طريق عطبرة ابوحمد وتوقف حركة المرور

أفادت الإدارة العامة للمرور بتعرض طريق عطبرة أبوحمد إلى إنقطاع و توقف الحركة المرورية بمنطقة أم غدى والتى تبعد حوالى (٥٠) كم من مدينة ابوحمد جراء الأمطار الغزيرة واالسيول الجارفة التى اجتاحت المنطقة وعلى الفور باشرت شرطة المرور السريع عملها بوضع علامات إحترازية وإرشادية لتنبيه سائقى المركبات ومستخدمى الطريق بخطورة الوضع بجانب تعيين قوة من المرور السريع بإرتكاز مدخل محلية أبوحمد لحجز المركبات على جانب الوادى حتى فتح الطريق وذلك لضمان السلامة المرورية والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وفى سياق إتخاذ ذات الإجراءات الاحترازية تم التنسيق مع شرطة الدفاع المدني وغرفة الطواريء تحت إشراف حكومة الولاية لعمل التحوطات الازمة والإحترازات الضرورية لتجنب وقوع حوادث بسبب إنقطاع الطريق مع تكثيف العمل والجهود لمعالجة وصيانة الطريق فى أقرب وقت ممكن .

المكتب الصحفي للشرطة