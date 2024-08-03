خلاف مع المشعوذة كشفها.. سيدة كويتية تقوم بأعمال سحر وشعوذه لطليقها والقضاء يصدر حكمه

أسقطت محكمة الاستئناف (المنازعات الأسرية) في الكويت حضانة أم لأبنائها الأربعة، متهمة إياها بممارسة السحر والشعوذة ضد والد أبنائها بعد انفصالهما، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الكويتية.

وقد حضرت المحامية حوراء الحبيب كممثلة عن الأب، وأكدت أن “إبقاء الأبناء مع الأم أمر مهم لتغذيتهم بحنانها وتربيتهم الصالحة، ولكن المتهمة لا تصلح لذلك لأنها قامت بعمل سحر لموكلي، وهو أمر ثبت بعدما أبلغت المشعوذة نفسها موكلي، وقدمت له الأدلة الصوتية والمرئية على قيامها بالسحر لصالح طليقته”.

وأضافت: “لحسن حظ موكلي أن المشعوذة اختلفت مع طليقته على المبلغ المالي المتفق عليه بينهما نظير القيام بالسحر، مما دفعها لإبلاغ موكلي وإرسال رسائل صوتية وصور تثبت تورط طليقته في ترديد طلاسم وممارسة طقوس مهينة، والتي تعتبر شركًا عظيمًا”.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه “بعد اطلاعها على أوراق القضية واستماعها إلى الشهود وثبوت قيام المتهمة بعمل سحر فإنها لم تعد أمينة على حضانة ابنائها وبالتالي تسقط عنها الحضانة لصالح الأب”.

الشرق القطرية