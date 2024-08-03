نشاط مكثف لمباحث التموين بولايتى نهر النيل والخرطوم أسفر عن ضبط مواد منتهية الصلاحية

مواصلة لجهودها فى حماية المستهلك وتكثيفا لحملاتها الراتبة والمنتظمة فى محاربة المفسدين الذين يتلاعبون بصحة المواطنين وسلامتهم من خلال عمليات الغش والخداع لتسويق المنتجات الغذائية والسلع الفاسدة تمكنت مباحث التموين بولاية نهر النيل تحت إشراف مدير الوحدة المقدم شرطة سامى خضر وبعد تكثيف عمليات الرصد والمتابعة من ضبط مواد وسلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستخدام البشرى.

وذلك بأحد المخازن بمدينة عطبرة كما تمكنت فى ذات الصدد من ضبط مصنع زيوت عشوائى يعمل دون تراخيص من جهات الإختصاص وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بفتح بلاغ بالقسم الأوسط بالرقم (٦٥٤/٢٠٢٤) تحت المادة (٣١) مواصفات وتم القبض على المتهمين وتحريز المعروضات لمتابعة إجراءات الإبادة وفى ذات السياق تمكنت وحدة مباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك بولاية الخرطوم محلية كررى بقيادة المقدم شرطة حسن سعد وبناءا على معلومات من ضبط سلع منتهية الصلاحية بإحدى المحلات التجارية بشارع الشنقيطي تشمل لبن بدرة وشاى وحلويات ومنظفات متنوعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس وحدة أم درمان والأمن الإقتصادى ووزارة الصحة والزراعة والثروة الحيوانية وشملت السلع المضبوطة عدد (3500) جوال فول زنة(25) ك وعدد (1500) جوال أرز بالإضافة الى كميات متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية وتم مباشرة الإجراءات الفنية اللازمة بحجز السلع لإتمام عمليات الإبادة .

المكتب الصحفي للشرطة