ضبط المسؤول عن مصنع مستلزمات طبية دون ترخيص في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، من ضبط المسؤول عن مصنع مستلزمات طبية غير مرخص في منطقة المرج. تبين أن المصنع كان ينتج ويصنع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية باستخدام خامات رديئة مجهولة المصدر، كما كان المتهم يمارس مهنة الصيدلة دون تصريح من الجهات المعنية، بالإضافة إلى إدارة المصنع بدون ترخيص.

وقد عثرت الأجهزة الأمنية داخل المصنع على طن من مادة خام “جيل”، و1164 عبوة من معجون صابون مركز، و1700 عبوة جيل أشعة سونار، و1.800 طن من مادة خام لإنتاج المنظفات والجيل، و2 تنك بلاستيك مملوء بالماء، بالإضافة إلى أدوات ومعدات التصنيع وكميات كبيرة من العبوات الفارغة. عند مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصري اليوم