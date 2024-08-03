ضبط طالب قام بالترويج لبيع شهادات جامعية عبر «فيس بوك» في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية المصرية، السبت، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع شهادات جامعية ومؤهلات دراسية ومستندات مختلفة مقابل مادي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية. وقد عُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. واعترف الطالب بمزاولة نشاطه على النحو المذكور بقصد النصب على المواطنين لتحقيق أرباح مادية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصري اليوم