القبض على مالك شقة المتسبب فى انهيار عقار الساحل

تمكنت مباحث القاهرة من القبض على مالك الشقة التي كانت تجرى بها أعمال التوسعة والتي تسببت في انهيار عقار سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة الساحل.

ونجحت قوات الحماية المدنية في القاهرة يوم السبت في انتشال جثامين 4 أشخاص، بينهم طفلة، من تحت أنقاض العقار المنهار في روض الفرج.

وأفاد الشهود بأنهم سمعوا صوت ارتطام شديد وشاهدوا أدخنة متصاعدة بسبب كثافة الأتربة. وعند التوجه إلى المكان، تبين انهيار المنزل الذي كان يديره عدد من الورثة وتم تأجيره من قبل عدد من السكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من الأهالي حول انهيار منزل في الساحل. وأصيب في الحادث شخصان، وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ البري إلى مكان الحادث. ومن خلال المعاينة، تبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق في الساحل. وقامت قوات الإنقاذ البري باستخراج المصابين، حيث تبين إصابة 4 أشخاص بكدمات متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

جريدة الدستور