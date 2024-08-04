الفاشر
الفاشر..
شهدت مدينة الفاشر ، عاصمة شمال دارفور ، أمس واحدة من اعنف وأشرس المعارك منذ مقتل على يعقوب (14 يونيو 2024م) ، وبدأت المعركة فى الصباح الباكر وأستمرت ست ساعات ، بعد تراجعت مليشيا الدعم السريع خارج المدينة ، وبدأت القوات المسلحة والقوات المشتركة وشباب المقاومة تمشيط واستطلاع المحور الجنوبي والجنوبي الشرقي للمدينة وهو نقطة ومركز تسلل المليشيا..
وكانت عمليات التعبئة قد أستمرت لما يقارب الشهرين ، شهدت خلالها المدينة قصف مكثف ، استهدف البنيات الاساسية والمراكز الصحية وحتى يوم امس تم استهداف مركز صحي تمباس ودمر تماما ، وتم استهداف منزل الناشط محى الدين شوقار بدانتين وتم تدميره تماما ، وكان محى قد نشط فى برنامج سقيا المواطنين من خلال مبادرة (يورو) من أبناء المدينة بالخارج..
وخسرت المليشيا خلال الاشهر الماضية الكثير من دافعيتها فى هجومها على الفاشر ، فقد تأثرت بالضربات القوية من القوات المدافعة عن المدينة ومن ضربات الطيران ومن تحركات القوات المشتركة على تخوم الزرق وفى ولاية وسط دارفور ، كما قال معظم قادتها من الصف الأول والثانى واخرهم محمد الدود..
حيا الله أهل الفاشر وثبت الله الاقدم..
ابراهيم الصديق على
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