ضبط سائق توك توك لسيره بروعنة في القاهرة – صورة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية القبض على سائق “توك توك” بسبب قيادته برعونة في القاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث أظهر قيام قائد مركبة “توك توك” بالسير بشكل متهور في مدينة نصر.

بعد الفحص والتحريات، تم تحديد هوية السائق وضبطه، وهو مقيم في دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر. وقد اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

بوابة الشروق