بصفة مستشار يملك سبائك ذهبية.. ضبط المتهمين بالنصب على مالك محل مصوغات في البحر الأحمر

ألقى قطاع الأمن العام، المصري بالتعاون مع أمن البحر الأحمر، القبض على شخصين بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من مالك محل مصوغات عن طريق انتحال صفة في البحر الأحمر.

تلقى قسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغاً من مالك محل مصوغات ذهبية، يشتكي فيه من شخص يتردد عليه بين الحين والآخر لشراء المصوغات الذهبية لزوجته. ادعى هذا الشخص أن هناك شخصاً آخر، “منتحلاً صفة مستشار”، يرغب في بيع 6 سبائك ذهبية، وزن الواحدة 100 جرام، وطلب من المالك إحضار مبلغ مالي مقابل تلك السبائك بأقل من سعر السوق الرسمي. رافق المالك الشخص في سيارة خاصة إلى مكان عمل المستشار المزعوم. وعند وصولهم، حضر المنتحل واستقل السيارة معهم. بعد أن استلم المبلغ المالي، طلب من المالك النزول من السيارة للذهاب إلى استراحته لإحضار السبائك، ثم هرب مع شريكه.

بالفحص، توصلت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بالبحر الأحمر، إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة (سائق ومحامٍ).

تم ضبطهما وبحوزتهما (المبلغ المالى المستولى عليه، السيارة المستخدمة فـى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

بوابة الشروق