حزنا على نجلها.. وفاة والدة لاعب ملاكمة بعد مصرعه أثناء الاستشفاء بحمام سباحة

توفيت والدة لاعب الملاكمة حمزة تامر بعد أيام من وفاة نجلها غرقًا في حمام السباحة بنادي الترسانة.

وقد استمعت النيابة العامة في وقت سابق لأقوال مسؤولي نادي الترسانة بخصوص حادثة وفاة اللاعب “حمزة تامر”، الذي تعرض للغرق داخل النادي في العجوزة.

وكشف أحد المسؤولين أنه بعد انتهاء تدريبات الملاكمة، حصل المتوفي وزملاؤه على إذن بالنزول إلى حمام السباحة. وأوضح المسؤول أنهم اكتشفوا غياب “حمزة” بعد فترة، وفوجئوا بأن اللاعب كان غارقًا. حاول مسؤولو النادي إنقاذه ونقله إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن اللاعب تعرض لإسفكسيا الغرق بعد أن دخل إلى حمام السباحة، وبدأ في الغرق عندما ابتعد عن باقي الفريق ودخل إلى المنطقة العميقة. تم انتشاله ونقله إلى المستشفى، ولكن لم تفلح الجهود في إنقاذه.

وكشفت التحريات الأولية، أن فريق الملاكمة بنادي الترسانة عقب انتهائهم من التدريب توجهوا لعمل جلسة استشفاء في حمام السباحة الاوليمبي وكان المتوفى برفقته فأصيب بحالة إعياء بعدما ابتعد عن باقي الفريق وبدأ في الغرق بعد الدخول المنطقة العميقة وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

بوابة الفجر