استمرار حبس 4 متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي في القاهرة

قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس 4 أشخاص وسيدة، لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب “المقاصة” في القاهرة، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وفي التفاصيل، تم ضبط هؤلاء الأشخاص، منهم اثنان يحملان جنسية إحدى الدول، لممارستهم نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد والتحويلات النقدية غير المشروعة بأسلوب “المقاصة”. وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية، تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.

بوابة الفجر