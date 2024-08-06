إبادة مواد غذائية منتهية الصلاحية بقطاع وادي حلفا

أبادت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في قطاع وادي حلفا (10) أطنان من المواد الغذائية التالفة ومنتهية الصلاحية. وكشف المهندس الوليد محمد عثمان، مدير القطاع، أن عملية الإبادة تمت للكميات التي ضبطت خلال الحملات الدورية السابقة التي ينظمها القطاع بمشاركة الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وكيل النيابة، مدير وحدة الأمن الاقتصادي بالقطاع، الضابط الإداري لصحة البيئة، ومباحث التموين وحماية المستهلك. وأشاد الجميع بجهود الهيئة وتعاونها مع الأطراف ذات الصلة في حماية المستهلك. وأكد مدير القطاع على استمرار الجهود المكثفة لتطبيق المواصفات والمقاييس وترقية الاقتصاد الوطني.

سونا