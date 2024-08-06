قوات حماية الحياة البرية توقف صيادين تسللوا لمحمية سنقنيب الطبيعية لممارسة الصيد الجائر

تمكنت قوات حماية المحميات البحرية بقوات الحياة البرية من ضبط عملية صيد جائر لأسماك القرش النادرة بمحمية سنقنيب الطبيعية وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد *متابعات المكتب الصحفي للشرطة* أنه وفى إطار قيام قوات الحياة البرية بمهامها وإضطلاعها بواحباتها من خلال جهودها وإسهاماتها فى حماية ثروات البلاد ومواردها الطبيعية من عمليات النهب والتعدى والصيد الجائر تمكن تيم من حماية المحميات البرية من توقيف صيادين تسللوا الي محمية سنقنيب الطبيعية بغرض ممارسة عملية الصيد الجائر بالمحمية وقد تم الإيقاع بهذه المجموعة بعد توافر معلومات بتحركاتهم المشبوهة للقيام بهذه العملية وبعد تكثيف عمليات الرصد والمتابعة والمراقبة تم وضع خطة محكمة بعمل كمين أسفر عن القبض عليهم ومداهمتهم بعد دخولهم وتسللهم خلسة إلى داخل المحمية بواسطة قارب صيد حيث تم ضبطهم متلبسين بعد أن نصبوا شراكهم وشرعوا فى إصطياد أنواع أسماك القرش المحظور إصطيادها.

من جانبه أشاد اللواء شرطة (حقوقي) عصام الدين جابر حقار مدير عام قوات حماية الحياة البرية بالجهود التي تبذلها القوات في حماية الموارد الطبيعية والثروات القومية داعيا لتكثيف هذه الجهود المبذولة فى مكافحة كافة أشكال الجرائم فى حق الحياة البرية والحد من الأنشطة البشرية الهدامة التى تتسبب فى تقليل مثل هذه الأنواع من الأسماك مؤكدا جاهزية قواته وقدرتها لصون البيئة ومنافع الطبيعة والحفاظ على تنوعها وجمالها وحسم وردع كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات وثروات وموارد الوطن الطبيعية وإنتهاك سيادة الدولة والقانون.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المتهمين تحت المواد ( 7 – 10- 11) الفقرة (2) البند (ب) والمواد (23 – 55)من قانون حماية الصيد والحظائر الإتحادية لسنة (1986)م والمادة (69) من قانون المصائد البحرية لسنة (2008)م تعديل (2016)م باشرت سلطات حماية المحميات البحرية إجراءات التحرى والإستجواب توطئة لتقديمهم للمحاكمة والعدالة .

المكتب الصحفي للشرطة