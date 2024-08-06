الطريق إلى “جنيف” تصنعه السيادة الوطنية !

ولأنَّنا نعيش في السودان ، ونغرق في أزماته ، حيث بؤرة الاشتعال المركزية، فقد بدا لي أنَّ التحولات المفاجئة صارت القاعدة، والتوقعات المستندة إلى الحسابات السائدة هي الاستثناء.

طوال أمد الحرب على السودان ، وفي أشد فصولها وأشرسها، تعوَّد العالم على رؤيتها والتفاعل مع تطوراتها بنظرية ” النمر والضحية”، الجميع يترقب (ساعة الصفر) للانقضاض ، و يجري سباق محموم بين محاولات الاحتواء ، وترويضها تحت الأسقف القديمة التي ما تزال تعمل حتى اللحظة، ما زال الامريكان يستخدمون معنا نظرية ( العصا والجزرة).

ضغط الامريكان على الجيش السوداني من أجل الخضوع للمليشيات وإعادتها إلى السلطة بشتى السبل ، لم يوفروا حتى سلاح العقوبات ، استنفذوا كل كروت الضغط ، وآخرها اللغة التي صيغت بها الدعوة إلى جنيف ، خاطبت “البرهان” باعتباره قائداً للجيش وليس رئيساً للبلاد ، وكانت توقعاتهم أن يرضخ الجنرالات ويهرولون إلى “جنيف” ، ولكن الحقيقة كانت عكس توقعاتهم .

المفاجآت التي غيرت المسارات، بينما كانت تظن “امريكا” أنها المنتجة و المستثمرة للمفاجآت، كان رد الحكومة السودانية على دعوة “جنيف ” مفاجأة تلخصت في خمس نقاط:

أولاً: لماذا ارسلت الدعوة بإسم الجنرال البرهان دون صفة رئيس مجلس السيادة، هل يعتبر عدم اعتراف بالحكومة القائمة؟.

ثانياً:لماذا لم تتم مشاورة السودان في الوسطاء ومنهم من يساند ويدعم المليشيات المتمردة ؟.

ثالثاً:لماذا لم يتم تنفيذ مخرجات اتفاق المبادئ بجدة؟

رابعاً:اي اتفاق غير اتفاق المبادئ في جدة والذي ينص على إخلاء الأعيان المدنية ومنازل المواطنين لن يكون مقبولاً لدى الشعب السوداني .

رابعاً: قبل الدعوة لأي تفاوض جديد يجب ايقاف دعم المليشيات المتمردة .

خامساً: حكومة السودان لا ترفض الجلوس لأي تفاوض ولكن يجب أن يستند على ما سبق ، ويجب قبل الدخول في أي تفاوض أن تجلس الحكومة الأمريكية مع الحكومة السودانية للاستماع إلى ملاحظاتها .

هذا كان رد مجلس السيادة الانتقالي على دعوة “جنيف” ، وهو الموقف الذي دفع الولايات المتحدة إلى الانتقال من نظرية العصا إلى الجزرة ، ومن ثم هاتف “بليكين” ، الرئيس “البرهان” ، وأبلغه بإعترافهم بحكومته، وان مباحثات “جنيف” ستكون مرجعيتها اتفاق “جدة” ، وأبلغه أيضاً بقبوله اللقاء الثنائي بين حكومتي السودان والولايات المتحدة ، واقترح “بلينكن” أن يكون الاجتماع خارج السودان ، واقترح الجانب السوداني أن يكون اللقاء في “جدة” .

مفاجأة المفاجآت، كان النجاح الصارخَ الذي تحقق من خلال العملية التي ضربت مصالح الغرب لدينا في الرأس ، وهو النشاط الدبلوماسي الشرقي المكثف في السودان خلال الأسبوع المنصرم ،بدايةً بزيارة الوفد الروسي وليس انتهاء بزيارة وزير الخارجية ل”إيران” .

وفي العالم الموازي ، المليشيات تقاسي في ميدان القتال ، حيث لم يتوقف نزفُ القيادات وتخسر قائداً كل يوم في دارفور ،الجزيرة ، ام درمان ، والمدهش أن “ال دقلو” لا يُبدون تأثراً، بل عناداً ومكابرةً وسعياً دائماً لتغيير المعادلات، دون النظر ملياً في الإمكانات.

موقف حكومة السودان كان مبدئياً ، لأنها ملت الوعود الأمريكية الكاذبة ، ورأت أن مصالحها الاستراتيجية في الشرق ، واتجهت إلى ذلك بخطوات جادة ، وهو بالطبع ما يسبب رعباً للامريكان ، فالحلف السوداني- الشرقي هذه المرة سيمتد إلى عمق البحر الاحمر ، وستصبح القواعد الروسية حقيقة وليست مناورة ، لذلك سارع “بلينكن” بالقبول بكل شروط الحكومة السودانية، وهي المحاولة الأخيرة لإنقاذ المصالح الأمريكية في السودان، ولكن حسب ظني فقد ( سبق السيف العزل) .

محبتي واحترامي