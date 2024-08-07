تجربة طبيب.. إليك ما يفعله لتقليل خطر الإصابة بالسرطان

يشير أطباء ومختصون إلى أن اتباع بعض الإرشادات والتقيد بنمط حياتي وغذائي معين يمكن أن يساعد في تفادي الإصابة بعدد من أنواع السرطان، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وسلطت الصحيفة الضوء على تجربة الطبيب ميكائيل سيكيريس، أحد المتخصصين في مرض السرطان، مشيرة إلى أن دافعه لدخول هذا التخصص يعود إلى إصابة عدد من أفراد عائلته بالمرض، بما في ذلك والدته وخاله وجدته لأمه، وكذلك والده وجدته لوالده.

وأوضح سيكيريس أن العديد من أنواع السرطان يمكن تجنبها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن بعض الأنواع يصعب تفاديها.

وأشارت دراسة نشرتها جمعية السرطان الأميركية الأسبوع الماضي إلى أنه يمكن تفادي 40% من حالات السرطان و44% من وفيات السرطان لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا أو أكثر، إذا تجنبوا التدخين وشرب الخمر وزيادة الوزن.

ونوه سيكيريس، من واقع تجربته الشخصية، إلى أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، سواء من خلال ارتداء قبعة أو نظارة شمسية، أو باستخدام واقٍ كيميائي.

ونوّه إلى أن دراسة أجريت عام 2019، وجدت أن الأشعة فوق البنفسجية تعد ثاني أكبر سبب في الإصابة بالسرطان لدى الرجال (حوالي 6 بالمئة من حالات السرطان) وخامس أكبر سبب لدى النساء (حوالي 4 بالمئة من حالات السرطان).

وينصح الطبيب ذاته، بتجنب تناول الكحول، ويلفت إلى أنه فعل ذلك لتفادي السرطان، قائلا إن استهلاك الكحول كان رابع أكبر مساهم في الإصابة بالسرطان لدى الرجال (حوالي 5 بالمئة من الحالات) والثالث بالنسبة للنساء (حوالي 6 بالمئة من الحالات)، وفق الدراسة ذاتها.

وكذلك ينصح بالابتعاد عن التدخين، ويقول إن حوالي 86% من حالات سرطان الرئة، وحوالي 54% من سرطانات المريء، وحوالي 51% من سرطانات المثانة، يتسبب فيها التدخين.

ويوضح سيكيريس أنه يمارس الرياضة ويتجنب اللحوم المصنعة والسكر والوجبات السريعة، ويؤكد أن ذلك مهم لتفادي الإصابة بالمرض، ويشير إلى أن الأبحاث أثبتت وجود علاقة بين سرطان القولون والمستقيم واستهلاك اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

ووفق تقرير نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، في 13 يوليو، فإن أهم النصائح التي يقدمها الأطباء للوقاية من أمراض السرطان تتمثل في عدم التدخين، إذ أن التبغ وما يضاف إليه، مسؤول بدرجة كبيرة عن الإصابة بالعديد من الأورام الخبيثة، أبرزها سرطان الرئة.

وبحسب التقرير، ينصح الأطباء أيضا بالحفاظ على وزن صحي والابتعاد عن السمنة، مشيرين إلى أن 70 بالمئة من حالات سرطان الكبد مرتبطة بزيادة الوزن بشكل أو بآخر.

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