دراسة: التفكير المفرط يمكن أن يؤدي إلى ألم بالدماغ

أصدرت الجمعية الأميركية لعلم النفس دراسة حديثة أفادت بأن الجهد العقلي يمكن أن يؤدي إلى مشاعر سلبية وإرهاق نفسي قد يسبب آلامًا في الدماغ، حسبما ذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية.

وتوصلت الدراسة، التي شملت مجموعة متنوعة من المهن في 29 دولة، إلى وجود علاقة مباشرة بين الجهد العقلي والشعور بالانزعاج.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في دورية “Psychological Bulletin” الأكاديمية، يوم الاثنين، أن الإحساس بالألم بعد التفكير الشديد يكون أكثر تأثيرًا على فئات سكانية معينة بخصائص محددة، حيث يكون لهذا التأثير حضور أقل بين سكان الدول الآسيوية مقارنة بالدول الأخرى.

وقد حللت الدراسة، التي حملت عنوان “الانزعاج من التفكير: مراجعة تحليلية شاملة للعلاقة بين الجهد العقلي والتأثير السلبي”، حوالي 170 دراسة سابقة لاستخلاص استنتاجاتها.

ورغم أن هناك علاقة إيجابية قوية بين الجهد العقلي والشعور بالضيق، فإن هذه العلاقة ليست ثابتة؛ بل تتأثر بعوامل متعددة بناءً على طبيعة المهنة والملاحظات المختلفة، وفقًا للدراسة. كما أشارت إلى أن المستوى التعليمي، وخاصة إتمام الدراسة الجامعية، له تأثير على هذه العلاقة.

وشملت الدراسة مجموعة واسعة من المهن، بما في ذلك الأشخاص الذين يعملون بمجال الرعاية الصحية والموظفين العسكريين والرياضيين الهواة وطلاب الجامعات.

وتباينت المهام الـ358 التي تمت دراستها فيما يتعلق بالتفكير المفرط، إذ عبر جميع المشاركين، وفق الدراسة، عن زيادة شعورهم بالضيق والإرهاق كلما زاد الجهد العقلي.

وأوصت الدراسة بأن يقدم أرباب العمل والمؤسسات التعليمية الدعم والمكافآت للأشخاص الذين يقومون بمهام صعبة عقليا.

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