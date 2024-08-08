المشدد 3 سنوات لشاب ابتز فتاة بصور خاصة في عين شمس

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بابتزاز فتاة عبر صورها، مطالبًا إياها بدفع أموال له وإقامة علاقة غير شرعية معه في منطقة عين شمس.

وتضمن قرار إحالة المتهم أنه “انتهك المحرمات وسمح لنفسه باستغلال المجني عليها، التي تعرف عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وبعد تبادل الأحاديث، استغل هذا العالم الافتراضي ورغبة المجني عليها في العمل كسكرتيرة، فادعى أنه يعمل في هذا المجال. وبمرور الوقت، وقعت في شباكه، متخلية عن فضائلها وعفتها، حيث بدأ يطالبها خلال محادثاتهما بالتقاط صور لها في أوضاع حميمة وعارية وإرسالها إليه عبر تطبيق إنستجرام. وقد استجابت لطلباته وهي غافلة عن نواياه الخبيثة، ليصبح المتهم غير جدير بثقتها ولا بأسرارها.”

فراودها عن نفسها لتكون مرتعا لشهواته وطلب منها مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه مقابل عدم الافصاح عنها”.وأضاف أمر الإحالة أن “المجني عليها رفضت طلب المتهم، فتوعدها وهددها إن لم تمتثل لرغباته أن ينشر تلك الصور التي سبق وإن أرسلتها إليه عبر شبكة الإنترنت وإرسالها إلى أهلها ومعارفها فتوجهت إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وأبلغت بما حدث”.

بوابة فيتو