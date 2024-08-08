رأي ومقالات

امريكا .. غيرت لهجتها و لم تغير منهجها

2024/08/08
محمد وداعة

*المبعوث الامريكى و منذ تعيينه فى فبراير الماضى لم يقابل وزير خارجيته بلنكن او يلتقى الرئيس بايدن*

*من الضرورى معرفة وزن و قيمة هذه التصريحات لدى الادارة الامريكية ، و عما اذا كانت تعبر عن سياسة امريكا تجاه السودان*

*اذا كانت امريكا جادة فى الوصول لاى اتفاق فى جنيف يبنى على ما تم فى جدة ، عليها ان تطالب المليشيا باعلان الالتزام باتفاق جدة*

*مراقبون : تصريحات بيرليو لا تمثل رؤية الادارة الامريكية للصراع فى السودان*
*محللون : تصريحات بيرليو تهدف الى استدراج المسؤولين السودانيين الى جنيف*

*السيد بيرليو مع احترامنا له، و بحكم وضعه الوظيفى لا يستطيع الايفاء بمثل هذه التعهدات*
المبعوث الامريكى للسودان السيد توم بيرليو ، هو موظف صغير فى سلم الخارجية الامريكية ، تم تسميته فى فبراير الماضى باعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن تعيينه كمبعوث أمريكي خاص للسودان ( احيانآ يسمى مبعوث الرئيس الامريكى )، على أن يقوم في إطار هذا المنصب بتنسيق السياسة الأمريكية بشأن السودان وتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية ، و الحقيقة لا احد يعلم الى اى جهة يتبع المستر بيرليو ،هل هو موظف فى الخارجية الامريكية ، ام البيت الابيض؟ ، وهل هو منسق ام لديه صلاحيات اتخاذ القرار ،؟ و على كل حال فلم يرشح فى الاخبار فى اى وقت انه قابل وزير خارجية بلاده بلنكن ، او قابل الرئيس الامريكى بايدن ،

امريكيآ ظهر بيرليو مرة واحدة فى مايو الماضى و قدم احاطة امام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس ، نال على اثرها توبيخآ من اعضاء اللجنة لعدم وضوح سياساته و خطته ، بيرليو زار كل الدول ما عدا الدولة التى عين مبعوثآ اليها ،

بعد تصريحات بيرليو الاخيرة ، التى وصفها البعض بالايجابية ، يجب معرفة وزن و قيمة هذه التصريحات لدى الادارة الامريكية ، و عما اذا كانت تعبر عن سياسة امريكا تجاه السودان ، خاصة و ان بعض التصريحات ربما تقتضى قرارات تنفيذية لتأكيد جدية الادارة الامريكية ، فلم تكن هناك ايضاحات ملموسة لتعهدات بيرليو بدعم ( السودانيين الذين لا يرغبون فى اى دور سياسى للدعم السريع فى المستقبل ) ، و لا كيف ستتصرف ادارته مع اقراره ان ( الدعم السريع تاريخه مرتبط بالابادة الجماعية و التطهير العرقى فى دارفور) ، فضلا عن اعترافه بان ( الدعم السريع لا مستقبل له فى السودان ، وان الجيش مؤسسة لها تاريخ فى السودان ) ،
مراقبون يميلون الى ان تصريحات بيرليو لا تمثل رؤية الادارة الامريكية للصراع فى السودان ، و تحليلات تذهب الى ان هذه التصريحات الهدف منها استدراج المسؤولين السودانيين الى جنيف ، لضرورات انتخابية ، مع تقديم وعود شفاهية بأن مفاوات جنيف ستعتبر ان اتفاق جدة هو الاساس ، و تبريرات واهية لاشراك الامارات فى جنيف لضمان تنفيذ ما يتفق عليه ،
الجدية فى اعتبار جدة هى الاساس و بعد موافقة المليشيا على حضور جنيف ، تقتضى ان تبدأ المليشيا فورآ بتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاق ، وعلى سبيل المثال فان الخروج من منازل المواطنين و اخلاء الاعيان المدنية لا يتطلب اى اجراءات او ترتيبات ، ايقاف قصف المدنيين فى الفاشر و الخرطوم هو احد اهم بنود اتفاق جدة وهو لا يستدعى اى ترتيبات اضافية ، فقط على مليشيا الدعم السريع التوقف عن ذلك ، الافراج عن شاحنات برنامج الغذاء العالمى لا يتطلب اى اجراءات او مفاوضات ، هذه التزامات بموجب القانون الدولى الانسانى و قانون حقوق الانسان ، فضلآ عن النص عليها صراحة فى اتفاق جدة ،

اذا كانت امريكا جادة فى الوصول لاى اتفاق فى جنيف يبنى على ما تم فى جدة ، عليها ان تطالب المليشيا باعلان التزامها به ، و الالتزام بالقانون الدولى الانسانى ،بما فى ذلك حقوق المدنيين اثناء الحرب، علي امريكا ابلاغ الامارات، الراعى الرسمى لعدوان المليشيا ان تكف عن توريد الاسلحة و المعدات الحربية لان هذا يتعارض مع نص القرار (1591 ) ، ومع تقرير لجنة الخبراء ،

السيد بيرليو مع احترامنا له، و بحكم وضعه الوظيفى لا يستطيع الايفاء بمثل هذه الالتزامات ، ربما عليه الطلب الى ادارته تعهدات ملموسة و مكتوبة لطمأنة الجانب السودانى بان تصريحاته تمثل السياسة الامريكية تجاه السودان ، حتى الان لم تتسلم الخارجية السودانية ردآ على الاستفسارات حول الاجندة و الاطراف المشاركة فى جنيف و الموقف من اتفاق جدة ، و طلب الاجتماع مع الجانب الامريكى، هل يستطيع السيد بيرليو استعجال رد خارجية بلاده ؟ امريكا غيرت لهجتها و لم تغير منهجها .

محمد وداعة

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