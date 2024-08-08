مكي المغربي: أنتم أدوات لجلد الحكومة والوطن والجيش وإيلام الشعب لتقنين التنازلات

قلناها كثيرا للناشطين والدمي الراقصة في مسرح العرائس، هذه الاراجوزات المتدلية بخيوط الخارج. غير صحيح أن الغرب يريدكم للحكم أبدا، بل كان حاسما في إفشال تجربتكم، لأنه ليس دوركم الذي أعدكم له، ولا تغتروا بمنظمات حقوق الإنسان، هي عندهم “الكرباج” وليست “الصولجان”،

وأنتم مجرد طرف السوط الذي يتمزق فيغيرونه، أو الزيت المنقوع بقرون الشطة الذي يمسح به السوط. أنتم أدوات لجلد الحكومة والوطن والجيش وإيلام الشعب لتقنين التنازلات ثم الاتفاق مع الطرف الحقيقي على الأرض.

مكي المغربي