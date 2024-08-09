استمرار السيول على جبل العوينات (برج المياه القديم):

امتدت الأمطار المدارية التى اعتادت أن تسقط على منطقة حزام الأمطار جنوب الساحل الأفريقى (جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية) أو منطقة التقارب المدارية (ITCZ)، شمالا حتى جنوب مصر من حلايب حتى جبل العوينات (1934 متر) منذ الأول من أغسطس، ومازالت مستمرة الأيام القادمة وهذا هو الأمر غير معتاد حيث كانت تحدث السيول لعدة ساعات فى بعض الأماكن كما حدث فى سيول أسوان 17 يناير 2010، 12 نوفمبر 2021، ولكن ما لم يحدث منذ مئات السنوات هو أمطار تقترب من أسبوعين، وقد تمتد أكثر من ذلك.

جبل العوينات كان فى العصور المطيرة برج المياه فى شمال أفريقيا حيث تنبع منه الأنهار المتجهة إلى جميع الاتجاهات منها غربًا لتغذية بحيرة تشاد، كما هو الحال حاليا بالنسبة للهضبة الإثيوبية، وكان رئيسيا فى تغذية خزان الحجر الرملى النوبى الممتد فى صحراء مصر الغربية والسودان وتشاد وليبيا، ويشكل حاليا أحد أكبر الخزانات الجوفية فى العالم.

Abbas M Sharaky