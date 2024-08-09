مغازلة الامريكان للجيش من خلال إدانات الدعم السريع الباهته فهو (استهبال)

ان صح التوصيف لما يدور في جنيف فهو (استدراج).. ومغازلة الامريكان للجيش من خلال إدانات الدعم السريع الباهته فهو (استهبال).. تلكوء الجيش في توضيح موقفه الرسمي فهو (ارتباك).

مسار إيقاف الحرب في السودان لا يحتاج الي أى اتفاقات جديدة، ان لم تكن هنالك إلتفافات، خروج المتمردين من المدن والقرى ومنازل المواطنين،

بحسب إتفاق جدة ملزم، عدم جدية المجتمع الدولي والولايات المتحدة علي وجه الخصوص في إلزام التمرد بذلك، يجعلها غير جديرة بإدارة أى منصة أخرى وصولاً لهدف إيقاف الحرب.

Gasim A. Alzafir