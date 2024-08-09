وزارة الزراعة بولاية الخرطوم تشرع في نثر بذور الغابات

بدأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم أمس بتنفيذ برنامج نثر بذور الغابات ضمن برامج فصل الخريف. وأوضح د. سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بالولاية، في تصريح لـ(سونا) أن هذا البرنامج يهدف إلى زيادة وتحديث واستدامة الغطاء النباتي للغابات، مؤكدًا أن عمليات نثر بذور الغابات تعد من البرامج الأساسية لدى الوزارة.

وقد تم الحرص على تنفيذ هذا البرنامج رغم ظروف الحرب، نظرًا لأهميته في ظل التغيرات المناخية. وأشار إلى أن ولاية الخرطوم تضم أكثر من 283 غابة موزعة على مختلف المحليات. كما أكد الوزير على التنامي العالمي في الاهتمام بالغابات وأهميتها في مواجهة التغيرات المناخية، حيث تعد الغابات “رئة الأرض” ومصدرًا مهمًا للمرعى وسبل العيش.

سونا