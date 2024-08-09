رأي ومقالات

✒️غاندي ابراهيم: انسحابات المليشيا

2024/08/09
غاندي ابراهيم

⭕انشغل الناس كثيراً واهتموا بالاجراءات الداخلية التي تقوم بها مليشيا الدعم السريع في سحب عناصر لها من بعض المدن او تبديل ارتكازات.

⭕لو يذكر الناس قبل سقوط سنجة والدندر والسوكي، سحبت المليشيا عدد كبير من قواتها وارتكازاتها من مناطق شرق النيل والخرطوم وشرق الجزيرة.

⭕التعامل مع الامر بإفراط وتفاءل كبير غير مقبول، فالمليشيا مازالت تواصلت اعتداءتها علي القري الامنه وعلي المواطنين بالمدن، بل زادت انتهاكاتها في الفترة الأخيرة خاصة بعاصمة الجزيرة مدني.

⭕كذلك مازالت تتقدم لإحتلال مناطق جديدة وتريد ان تتقدم نحو الدمازين وسنار.
⭕الامر عندي لا يعدو سوى إجراء داخلي تريد من خلاله المليشيا الهجوم علي منطقة جديدة في الفاو او سنار او غيرها.

⭕ تحرير مدن ولايتي الجزيرة وسنار رهين بتحرك قوات الجيش لاسترداد تلك المدن او بإتفاق يقضي بخروجها من كل الاعيان المدنية،فالمليشيا لاتهمها معاناة الناس اطلاقا.
#نصر من الله وفتح قريب

✒️غاندي ابراهيم

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