الممهول يستطيع الآن استغلال مهارته في المهلة والمماطلة والتردد مع الأمريكان بكل أريحية

تحويل تمثيل الدولة من الجيش إلى الحكومة في النقاش مع الأمريكان حول المفاوضات بقدر ما هو مكسب سياسي وطني في المعركة مع المليشيا فهو أيضا في صالح البرهان شخصيا لأنه يخفف عنه ضغط الرأي العام.

يستطيع الممهول الآن استغلال مهارته في المهلة والمماطلة والتردد مع الأمريكان بكل أريحية: هذا ما نريده كحومة هذه هي رؤيتنا وهذه شروطنا، وأول ما نطالبكم به كوساطة هو إلزام المليشيا بتنفيذ مخرجات اتفاق جدة قبل أي نقاش حول تفاوض جديد، ولسنا مستعجلين للذهاب إلى جنيف قبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.

مطلب موضوعي للغاية ولا يمكن الاعتراض عليه من كل الأطراف.

الحكومة السودانية تخوض هذا الحوار مع الأمريكان من وضع مريح للغاية لأنها مسبقا تضع الأمريكان في خانة العدو وشرعت في بالفعل في التعاون مع الروس واستعادت علاقاتها مع إيران وتبادلت معها السفراء وليس لديها ما تخشاه من أمريكا ولا ما تريده منها. بعبارة أخرى نحن “رمينا طوبة أمريكا” ونحن نتعامل معها الآن كأمر فائض عن اللزوم ولا نخشى أن نخسره.

من ناحية أخرى، مليشيا الدعم السريع وعيال دقلو وتحالف قحت كلهم ليسوا بتلك الأهمية بالنسبة للأمريكان ويمكن أن يتخلوا عنهم ويرموا بهم في أقرب سلة قمامة. بمعنى، في النهاية أمريكا مصلحتها في التعامل مع الدولة والحكومة السودانية وليس المليشيا.

بالمقارنة مع الوضع في بداية الحرب، كان هناك حلف إقليمي ضدنا يدعم تحالف قحت والمليشيا بشكل صريح وصل إلى حد التهديد بالتدخل العسكري عبر إيقاد والدعوة لحظر الطيران وعدم الاعتراف بالسلطة في السودان. تجاوز السودان هذه المؤامرة، وانشغلت كل من كينيا وأثيوبيها بنفسها ومشاكلها الداخلية.

كذلك توقف الاتحاد الأفريقي عن محاولات فرض الحلول بالقوة على السودان وأصبح دوره يقتصر على رعاية حوار سوادني-سوداني غابت عنه المليشيا وقحت حليفتها. كذلك خلال هذه الفترة انتهى وبشكل لا رجعة فيه احتكار قحت لصوت القوى المدنية السودانية وأصبح تحالف شلليات قحت مجرد مجموعة سياسية ضمن مجموعات أخرى كثيرة خصوصا بعد مؤتمر القاهرة والحوار السوداني لذي يرعاه الاتحاد الأفريقي. كل هذه متغيرات سياسية لصالحنا حدثت خلال ال 15 شهرا الماضية.

ولكن التحول الأهم هو الحوار مع الحكومة الأمريكية الذي يجري هذه الأيام. لأنه حوار نخوضه من موقع المنتصر سياسيا بعد أن أفشلنا المؤامرات الإقليمية والدولية على السودان وصمد الجيش وصمدت الدولة وانهزم مشروع الأمارات في ضرب وتدمير الجيش وإخضاع السودان، وها نحن نتكلم الآن مباشرة مع أمريكا. فإن قدمت لنا ما يضمن تحقيق أهدافنا من الحرب والمتمثلة في استسلام المليشيا وإنهاء حربها على الشعب السوداني ذهبنا فيه، وإن لم تفعل فليس هناك جديد، فهي أمريكا التي حاصرتنا وحاربتنا وليس لديها ما تهددنا وتخيفنا به.

وإذا هبت رياحك فاغتنمها!

حليم عباس

