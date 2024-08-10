دراسة تحذر من خطر مميت لمحليات اصطناعية شهيرة

أظهرت دراسة جديدة من كليفلاند كلينك أن المحليات الاصطناعية الشائعة قد تكون مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وفقًا لما نقلته شبكة “فوكس نيوز”.

وتوصل الباحثون إلى أن الإريثريتول، وهو نوع من السكر الكحولي يستخدم لتحلية العديد من المشروبات والأطعمة منخفضة السكر والسعرات الحرارية، وخاصة في الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات أو “الكيتو”، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في الصفائح الدموية وتكوين جلطات.

الدراسة، التي نُشرت نتائجها في مجلة تصلب الشرايين والتخثر وبيولوجيا الأوعية الدموية، شملت 20 متطوعًا يتمتعون بصحة جيدة بمتوسط عمر 30 عامًا. وأظهرت النتائج أن الذين استهلكوا التحلية الاصطناعية لديهم مستويات من الإريثريتول تزيد بأكثر من 1000 مرة عن أولئك الذين يستهلكون السكر.

وأشارت الدراسة إلى أن شرب الإريثريتول يزيد من خطر التخثر أو تكوّن جلطات الدم، مما قد يزيد من احتمالية الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. هذا التأثير لم يُلاحظ لدى الذين شربوا الجلوكوز.

واستنادًا إلى هذه البيانات، أشارت الدراسة إلى أن شرب مشروب محلى بالجلوكوز يبدو أكثر أمانًا من تناول مشروب محلى بالإريثريتول.

على الرغم من ذلك، فإن الإريثريتول مصنف من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية على أنه “معترف به عمومًا كآمن”.

وطالب باحث من فريق الدراسة الهيئات التنظيمية بإعادة تقييم سلامة استخدام كحول السكر، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات السريرية لقياس سلامة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل من الإريثريتول، وفقا للباحثين.

وقال الدكتور برادلي سيرور ، طبيب القلب وكبير المسؤولين الطبيين في “فيتال سولشن”، الذي لم يشارك في الدراسة، إن النتائج تثير “مخاوف كبيرة”.

تمت دراسة العديد من المحليات الصناعية التي يتم بيعها عادة كبدائل صحية للسكر ، ولكن غالبا ما وجد أن لها آثارا جانبية كبيرة، وفق ماقال سيرور لشبكة “فوكس نيوز”.

وقالت الشبكة إن هناك دراسات أخرى تظهر أن الإريثريتول يزيد من نشاط الصفائح الدموية ، مما يؤدي إلى تكوين جلطة دموية غير طبيعية، كما تم ربط العديد من بدائل السكر الأخرى مثل إكسيليتول بعواقب صحية ضارة، وفقا لسيروير، مضيفا “بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، غالبا ما تخدع هذه السكريات الاصطناعية الجسم لإنتاج المزيد من الأنسولين” .

ويزيد الأنسولين من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، لذلك يتوق الناس إلى المزيد من السكر بعد تناول المحليات الصناعية، مما يتسبب في تأثير سلبي يمكن أن يؤدي إلى متلازمة التمثيل الغذائي.

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