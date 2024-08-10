مصيرنا مشترك ، إن كنا إسلاميين أو شيوعين أو بعثيين، ثوريين أو إصلاحيين ، مواطنين أو عسكريين ، هذه الحرب تستهدفنا في وجودنا وليس في مسمياتنا وصفاتنا وتوجهاتنا ، حرب عنصرية تخوضها هذه الميليشيا ضد كل من لا ينتمي لها ،

ولن تسمح بنجاة أي طرف خارج عن قواعدها ومصالحها. أصحوا ياقوم وأعدوا العدة ليوم الفصل ، فإما أن نحافظ على وجودنا وندافع عن أراضينا ونهزم هؤلاء التتار أو نصبح غرباء منسيين نسأل كل يوم عن حق العودة ..

#السودان

Hasabo Albeely

