لو سُمٍح لعمر الدقير بالدخول لأرض السودان فإنه لن يستطيع أن يرفع (عينيه) في وجه المواطن

مغرداً على منصة أكس !!

رئيس حزب المؤتمر السوداني ،، عمر الدقير يقول “حبّذا لو ضربوا يوم ١٤ أغسطس القادم موعداً للاحتشاد – وفق ما يتيسر داخل الوطن وفي شتات المنافي – والتعبير الجماعي عن رفض الحرب وسَمومها والمطالبة بإيقافها وإشراع الأبواب لنسائم السلام”

هكذا تمنى عمر الدقير !! وحُلم الجعان عيش !!

تعليق بسيط ..

لو سُمٍح لعمر الدقير نفسه بالدخول لأرض السودان فإنه لن يستطيع أن يرفع (عينيه) في وجه المواطن دعك من أن يهتف !! أظن أن الدقير وأمثاله لايعلمون مدى الشرخ الدامي الذي أحدثته مليشيا الجنجويد بأهل السودان ،، ولو كانو يعلمون ومع ذلك يطلبون من الناس أن تهتف لهم بما يريدون ومايتمنون فتلك مصيبه أكبر من مصيبة الفعل نفسه !!

ألا يعلم الدقير بأن بقايا قوى الحريه والتغير المركزي الموجودين داخل السودان لو أظهروا رؤوسهم فقط لقطفوها..

لاتحلم يا الدقير لا تحلم …

تبيان توفيق الماحي أكد

