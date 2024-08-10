رأي ومقالات
ماذا تعني عبارة طرد الميليشيات ؟
ماذا تعني عبارة طرد الميليشيات ؟
لا مبرر للاحتفالات المستعجلة باسترداد وتشغيل مرافق لها رمزية لمجرد أنك أبعدت العدو عنها لبضعة كيلومترات بينما هي لا تزال في مرمى صواريخه أو مدفعيته.
هذه حرب يجب ان تغير كثيرا من ثقافاتنا ومنها ثقافة الإحتفالات والمهرجانات لكل إنجاز قبل أن نوضبه جيدا.
#كمال_حامد 👓
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