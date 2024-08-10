🔴 هذا الفيديو الموجع يفضح الادعاءات الكاذبة التي تريد تزويد المليشيات بالأسلحة والذخائر من تشاد

□□ اللاجئون السودانيون المقيمون بالآلاف في معسكر فرشنيه (صابرين) بالقرب من مدينة أدري التشادية يشرعون في العودة إلى السودان مشياً على الأقدام وسط ظروف قاسية وذلك إثر توقف المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات الإنسانية والطعام والماء لهم لأكثر من ثلاثة أشهر.

□ نهدي الفيديو للدول التي تضغط على الحكومة السودانية (وعلى رأسها الإمارات) لفتح معبر أدري لتمرير المساعدات الإنسانية وهي عاجزة عن إغاثة اللاجئين الموجودين في تشاد..

□ هذا الفيديو الموجع يفضح الادعاءات الكاذبة التي تريد استخدام معبر أدري لتزويد المليشيات بالأسلحة والذخائر من تشاد تحت ستار المساعدات الإنسانية.

□ بدليل أن تلك الدول لم تهتم بإغاثة اللاجئين المقيمين في معسكرات موجودة في مدينة أدري التشادية نفسها وفي إثيوبيا كذلك.

○ مزمل أبو القاسم