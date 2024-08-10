رأي ومقالات
بعد يوم واحد من افتتاح مستشفى الدايات،الجنجويد يدمروها، فهل هنالك حقد وانحطاط وإرهاب أكثر من هذا؟
من أول يوم في الحرب احتل الدعم السريع مستشفى الدايات، وطرد منها الأطباء والنساء في تاسع شهورهن، وحولها لثكنة عسكرية، وبعد أن استعادتها القوات المسلحة وأعادت تأهيلها لتخدم أهل أم درمان والنازحين
قام نفس الجنجويد، بعد يوم واحد من افتتحاها، بتدوينها وتدميرها، فهل هنالك حقد وانحطاط وإرهاب أكثر من هذا؟
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عزمي عبد الرازق
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