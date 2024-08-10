✒️ المحاور بولايات الوسط.. الجمعة 9 اغسطس

🛑المحاور بولايات الوسط.. الجمعة 9 اغسطس

✒️ رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم..

⭕المليشيا بمحور سنار قامت بتدوين منطقة شندي فوق.

⭕الطيران الحربي قصف قوات المليشيا التي هاجمت ونهبت قري المليح والهشابة حاج علي، بعد ان قامت المليشيا بنهب ثلاثة دفارات من المواطنين وتراجعت الي القطينة ومثلث جبل اولياء.

⭕حالات نزوح كبيرة من قري شمال النيل الابيض الي مدن الدويم وكوستي.

⭕مليشيا الدعم السريع تعتدي على المواطنين وتسبب لهم اضرار جسيمة بمدينة ودالحداد وتنهب هواتفهم أثناء استخدامهم لشبكة الاستارلنك التي يديرها افراد من الدعم السريع.

⭕يعاني الاهل بقوز الرهيد جوار مدينة الهدي من تواجد شفشافة المليشيا بصورة مستمرة ويقومون بكل اريحية بنهب كل المنازل ولا يتركون شيئاً، سيكون لدينا تقرير غدا بإذن الله عن الوضع في قوز الرهيد.

⭕الاوضاع بكل المحاور بولايات الوسط هادئة جدا من قبل الجيش، مع العكس عند المليشيا التي تتمدد وتوسع في حركتها في نهب الابقار والمحاصيل الزراعية، ومهاجمة القري،والتدوين المدفعي.

#نصر من الله وفتح قريب