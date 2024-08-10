إصلاح الهجرة.. هاريس «تحرم» ترامب من «حجته المفضلة»

كامالا هاريس تنزع عن دونالد ترامب ورقة التوت في إصلاح الهجرة بمواجهة حجته المفضلة بهذا الملف الذي يعني كثيرا للناخبين الأمريكيين.

وهاجمت المرشّحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية منافسها الجمهوري، قائلة إنّ الرئيس السابق ليست لديه “أيّ مصلحة أو رغبة” في اتّخاذ إجراءات لتحسين نظام الهجرة الأمريكي.

وخلال تجمّع في ولاية أريزونا، الولاية الرئيسية التي تتشارك حدودا مع المكسيك، حاولت الديمقراطية مواجهة الحجّة المُفضّلة لدى الملياردير الجمهوري في إطار السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

وقالت إنّ “ترامب لا يريد حلّ هذه المشكلة، لنكُن واضحين”، مشيرة إلى أنّه أمر البرلمانيّين الجمهوريّين بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حول هذا الموضوع في الربيع.

وأضافت هاريس “نعلم أنّ نظام الهجرة لدينا معطّل ونعلم ما يجب فعله لإصلاحه: الإصلاح الشامل”، موضحة أن ذلك “يتضمن أمنا قويا على الحدود ومسارا مُكتسَبًا للحصول على الجنسيّة”.

ومن بين كل الولايات الرئيسيّة التي تزورها المرشّحة هذا الأسبوع، تُعدّ أريزونا واحدة من الولايات التي ستشهد منافسة شديدة.

فقد تغلّب جو بايدن على دونالد ترامب هناك بفارق 10500 صوت فقط في عام 2020، وتُعدّ الهجرة قضيّة أساسيّة بالنسبة إلى الناخبين.

وقالت هاريس: “نحن لسنا في عام 2016، ولسنا في العام 2020، كما تعلمون، هذه المرّة الرهانات أكثر أهمّية”، مُندّدةً بخطط الجمهوريّين “لحظر الإجهاض في كلّ ولاية”.

أول رحلة

تُجري هاريس وبايدن الأسبوع المقبل أوّل رحلة مشتركة لهما في إطار حملة مرشّحة الديمقراطيّين للانتخابات، وذلك منذ قرار الرئيس الأمريكي المفاجئ الانسحاب من السباق ضدّ ترامب.

وفي سعيه إلى تلميع إرثه في الأشهر الأخيرة من وجوده في منصبه ودعم المرشّحة الجديدة للديمقراطيّين، سيظهر بايدن إلى جانب نائبته في فعاليّة في ولاية ماريلاند في 15 أغسطس/ آب الجاري..

وقال البيت الأبيض في بيان الجمعة إنّ هاريس وبايدن “سيُناقشان التقدّم الذي يُحرزانه لخفض التكاليف على الشعب الأمريكي”، مشيرًا إلى أنّ مزيدًا من التفاصيل سيُنشر لاحقا.

وتبقى محاربة التضخّم نقطة ضعف للديمقراطيّين قبل الانتخابات المنتظرة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشعلت هاريس حماسة الحزب الديمقراطي مذ أعلن بايدن انسحابه من السباق الانتخابي بعد مناظرة كارثيّة ضدّ ترامب أثارت مخاوف بشأن سنّه وقدراته الذهنيّة.

وهاريس مدّعية عامّة سابقة قد تُصبح أوّل رئيسة سوداء للولايات المتحدة، كما أنّها عضو سابق في مجلس الشيوخ قادرة على التواصل مع الطبقة العاملة.

وعقدت أوّل نائبة رئيس سوداء وذات أصول جنوب آسيويّة في تاريخ الولايات المتحدة سلسلة تجمّعات انتخابيّة حاشدة، وجمعت تبرّعات قياسيّة وقضت على تقدّم ترامب في استطلاعات للرأي تتعلّق بنوايا التصويت.

في المقابل، ظلّ بايدن بعيدًا من الأضواء وعقد فعاليات عامة قليلة، بانتظار تولي خلفه منصبه بعد نحو ستة أشهر.

العين الاخبارية