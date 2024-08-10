دفتر حضور فى بريد المفاوضين:

لو كنت من بين المفاوضين فى جدة ، لوضعت أمام الوفد الأمريكي اربعة شواهد حدثت امس وطلبت منهم توصيفها ضمن القانون الدولي والتعامل معها:

– قصف المواطنين اثناء صلاة الجمعة أمس فى قرى الدشيناب والسناهير غرب النيل (الريف الشمالي)

– تدمير مستشفى الولادة بأم درمان (الدايات)

– قصف الاحياء السكنية فى الفاشر منذ الصباح أمس

– تهجير المواطنين من قرية الهشابة بالجزيرة

ابراهيم الصديق على

