رأي ومقالات
لو كنت من بين المفاوضين فى جدة ، لوضعت أمام الوفد الأمريكي اربعة شواهد حدثت امس
دفتر حضور فى بريد المفاوضين:
لو كنت من بين المفاوضين فى جدة ، لوضعت أمام الوفد الأمريكي اربعة شواهد حدثت امس وطلبت منهم توصيفها ضمن القانون الدولي والتعامل معها:
– قصف المواطنين اثناء صلاة الجمعة أمس فى قرى الدشيناب والسناهير غرب النيل (الريف الشمالي)
– تدمير مستشفى الولادة بأم درمان (الدايات)
– قصف الاحياء السكنية فى الفاشر منذ الصباح أمس
– تهجير المواطنين من قرية الهشابة بالجزيرة
ابراهيم الصديق على
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