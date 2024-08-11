عيساوي: جبل جنيف

بينما الميدان العسكري ينافس نفسه. والروح المعنوية للجيش والمقاومة الشعبية في عنان السماء. والشعب قد حزم حقائب العودة للديار. وغالبية دول الجوار استدارت بوصلة رؤيتها مع الدولة السودانية. هناك من شعر بتجاوز قطار الوطن لمحطته من تقزم وراعيها الإقليمي والدولي. لذا بمحاولة إلتفافية عبر نافذة الإغاثة. إذ أشاعوا بوجود مجاعة في السودان. لذا وضعوا شركا محكما للدولة السودانية.

وفي حقيقة الأمر غاية ما يسعون إليه رفض الدولة لمنبر جنيف. ولكن في تقديرنا أولى خطوات تجاوز كل ذلك في محطة التجاهل الأبدي هو مشاركة الدولة السودانية في منبر جنيف. وتعرية مواقف الجميع من الداخل. صدقوني إن وفد الحكومة منتصر لعدالة قضيته. وقوة حجته. لأن الحق ينطقه. والباطل يسكتهم. وخلاصة الأمر رسالتنا للحالمين بتمخض جبل جنيف. فإن المولود فأر.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٤/٨/١٠