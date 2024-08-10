عيساوي: نوبة الجبال

شكل النوبة (مرق) بيت تمرد الجنوبيين. وبعد أن نال الجنوب انفصاله تركهم بدون كلمة (شكرا). ومن ثم سار بهم الحلو في نفس الدرب بدون رؤية. وهو يقاتل في طواحين الهواء. فأصبح الحلو (كلب صيد) لمن يرمي له العظم (الدولاري). وقد نقبل من الرجل أن يتحالف لتحقيق هدفه مع الشيطان. ولكن أن يضع يده مع حميدتي.

فتلك مصيبة. فقد ذكر موقع (الساعة ٢٤) بأن: (حركة الحلو والمليشيا تتفقان على التعاون والتنسيق العسكري). سعادة الحلو من خلال متابعة حرب المليشيا نجدهم قد صبوا جام غضبهم ضد النوبة. وذلك لوجود الجنرال الكباشي على قمة الهرم. فلم يسلم نوباوي من قتل وسحل المليشيا. وبالتأكيد قد وصلت نيرانهم جنوب كردفان.

عليه على أي تنسيق وتعاون عسكري تتفق معهم؟. أتريد حرق الدلنج وكادقلي معقل النوبة؟. وهل محاربة الهامش كما تدعي يمر عبر قتل بسطاء النوبة بتعاونك مع المليشيا في عقر دارهم؟. إنه زمن العجائب!!!. حيث عمى الدرهم الأماراتي بصر وبصيرة الحلو.

وخلاصة الأمر ليعلم النوبة بأن طعم الحلو من اليوم وصاعدا قد أصبح (سما وليس مرا)….. وكلمني يا حلو العيون….

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الجمعة ٢٠٢٤/٨/٩