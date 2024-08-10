🔴 استعادة الثنائي المباشر بين أمريكا والسودان .. جدة غير” كما يقول أهل السعودية

ما حدث فيه إحترافية عالية، وهو الخطوة الأولى في استعادة الثنائي المباشر بين أمريكا والسودان وتحريره من الدول “الراشية” و “المرتشية” والمنظمات “الرائشة” بينهم!

رئاسة الجهاز التنفيذي الشرعي للوفد، ولوزير من دارفور من أهل الضحايا، ومعه مدير العون الإنساني، سيدة، يحفهم الكاكي الأخضر المرصع بدماء الشهداء ونياشين الشجاعة، ضربة معلم والذين كانوا يراهنون أن الحكومة ستذهب الى جنيف مجرورة من “أضانها” خاب ظنهم.

جدة التي رفضها عقار ليست المدينة بوابة الحرمين، أنما رفض عقار (مقترح فرض أبوظبي على منبر جدة)، ولكن الآن “جدة غير” كما يقول أهل السعودية.

مكي المغربي

